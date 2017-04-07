Избегать формализации праздников рекомендует чиновникам администрация президента

08:39, 07 апреля 2017, ПАИ

Управление общественных проектов администрации президента РФ будет рекомендовать губернаторам и мэрам городов по-новому отмечать государственные праздники. Об этом пишет известия газета «Известия» со ссылкой на профессора НИУ ВШЭ, политолога Олега Матвейчева.

По словам эксперта, отправной точкой стало празднование в России 8 Марта: тогда администрация президента впервые обратилась с просьбой к регионам отметить дату креативно и с новым посылом «об объединении». «Как мы помним, губернаторы постарались — кто-то читал стихи собственного сочинения, кто-то поставил в центре города фотоэкспозицию в виде восьмерки и так далее», — отметил О. Матвейчев.

Ближайшие праздничные даты — 1 Мая (День весны и труда), 9 Мая (День Победы), 12 июня (День России) — также рекомендовано отметить «не формально» и «без казенщины».

По словам эксперта, так сложилось исторически, что праздники объединяют людей в независимости от политических взглядов и вероисповедания.

«Это планируется делать и с помощью грантов, и помогать административным ресурсом. Чтобы вице-губернаторы не занимались дежурным выписыванием определенного количества грамот и благодарностей, а подключали всевозможных «массовиков-затейников», которые будут помогать и придумывать местным властям новые концепции, а власть — в этом поможет», — написал Олег Матвейчев.