Полиция Пскова разыскивает мужчину без зубов

08:55, 07 апреля 2017, ПАИ

Полиция разыскивает Петра Дика 1965 года рождения, без вести пропавшего в Пскове в мае прошлого года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Приметы: на вид мужчине 50 лет, рост - 176 сантиметров, плотного телосложения, волосы светло-русые с проседью, есть лобная залысина, брови прямые и светлые, глаза голубые, нос прямой. Размер обуви - 43-44.

Особые приметы: отсутствуют все зубы, из-за чего шепелявит. Дыхание хриплое. Возможно, страдает бронхитом или астмой.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении Петра Дика, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову. Контактные телефоны 59-63-09, 59-63-22, 8-921-215-08-89 или 02.

