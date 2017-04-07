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Общество

Полиция Пскова разыскивает мужчину без зубов

Полиция разыскивает Петра Дика 1965 года рождения, без вести пропавшего в Пскове в мае прошлого года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Фото с 60.мвд.рф

Приметы: на вид мужчине 50 лет, рост - 176 сантиметров, плотного телосложения, волосы светло-русые с проседью, есть лобная залысина, брови прямые и светлые, глаза  голубые,  нос прямой. Размер обуви - 43-44.

Особые приметы: отсутствуют все зубы, из-за чего шепелявит. Дыхание хриплое. Возможно, страдает бронхитом или астмой.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении Петра Дика, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову. Контактные  телефоны 59-63-09, 59-63-22, 8-921-215-08-89  или  02.
 

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