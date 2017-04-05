Победителем областного фестиваля ГТО стала команда Порховского района

09:32, 07 апреля 2017, ПАИ

В Псковской области завершился областной зимний Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди всех категорий населения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки региона.

В муниципальном этапе фестиваля приняли участие 3185человек из всех районов области. Региональный этап включал в себя межмуниципальные и финальные соревнования. Первые прошли с 14 по 17 марта и собрали 237 человек. Команды, занявшие 1-2 места, а также команды Пскова и Великих Лук стали участниками финала, который состоялся 4-5 апреля в Пушкинских Горах. Всего там выступили 94 человека.

Самому молодому из участников исполнилось 9 лет (II ступень), самому опытному – 43 года (VIII ступень). «Несмотря на достаточно большую разницу в возрасте участников, соревнования прошли в обстановке дружбы и взаимопомощи», - отметили организаторы.

В программу фестиваля входили 6 видов упражнений: наклон вперед, стоя на гимнастической скамье; подтягивание на перекладине или рывок гири (мужчины); сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (женщины); прыжок в длину с места; бег на 1 км, 1,5 км, 2 км, 3 км, стрельба из пневматической винтовки.

В итоге победителем областного зимнего фестиваля ВФСК ГТО стала команда Порховского района, второе место заняли представители Куньинского района, третье — спортсмены из Великих Лук.

Лучшими в личном первенстве в многоборье стали: Светлана Анисимова (Печорский район) и Вадим Свиридовский (Куньинский район) - II ступень, Алена Савунова (Великие Луки) и Егор Панков (Куньинский район) - III ступень, Анастасия Луенкова (Печорский район) и Николай Михеев (Куньинский район) - IV ступень, Софья Золотченко (Порховский район) и Илья Миронов (Псковский район) - V ступень, Мария Ахмедова (Псковский район) и Максим Петушков (Пушкиногорский район) - VI ступень, Валерия Зуйкина (Порховский район) и Олег Чубаров (Порховский район) - VIII ступень.

«Примечательно, что Олег Чубаров из Порховского района набрал наибольшее количество очков среди всех участвующих в соревнованиях мальчиков, юношей и мужчин», - добавили в Центре спортподготовки.

