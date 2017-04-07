Водитель без прав и его пассажир погибли в результате ДТП в Бежаницком районе

09:14, 07 апреля 2017, ПАИ

В результате ДТП, произошедшего 6 апреля в Бежаницком районе, погибли два человека. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области.

На 8-м км дороги Шахматово – Аполье – Китово 29-летний водитель машины ВАЗ-2115 не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и съехал в кювет.

В результате аварии автомобилист и его 49-летний пассажир с полученными травмами были доставлены в больницу, где позже скончались.

В ведомстве добавили, что у молодого человека не было водительских прав.