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Два человека погибли и двое пострадали на дорогах Псковской области 6 апреля

6 апреля в Псковской области зарегистрированы три ДТП, в результате которых погибли два человека и двое получили травмы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Сотрудники ГИБДД задержали четырёх водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Выявлено  347  нарушений Правил дорожного движения. 

В органы внутренних дел Псковской области поступило 48 заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях, в том числе 15 по Пскову. В оперативных сводках УМВД зарегистрированы 23 преступления, в том числе 12 краж.

 

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