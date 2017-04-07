Два человека погибли и двое пострадали на дорогах Псковской области 6 апреля

09:28, 07 апреля 2017, ПАИ

6 апреля в Псковской области зарегистрированы три ДТП, в результате которых погибли два человека и двое получили травмы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Сотрудники ГИБДД задержали четырёх водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Выявлено 347 нарушений Правил дорожного движения.

В органы внутренних дел Псковской области поступило 48 заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях, в том числе 15 по Пскову. В оперативных сводках УМВД зарегистрированы 23 преступления, в том числе 12 краж.