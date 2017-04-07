В Псковском колледже искусств прошёл фестиваль игровых программ «Академия весёлых затей»

14:56, 07 апреля 2017, ПАИ

В среду, 5 апреля, в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова прошел фестиваль игровых программ «Академия весёлых затей» на тему «День рождения - лучший праздник». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в образовательном учреждении.

Студенты 1 курса специальности «Народное художественное творчество» под руководством преподавателей Снежаны Власовой, Маргариты Самойловой и Ирины Ивановой представили игровые программы для детской аудитории «Добро пожаловать на корабль» (автор - Дарья Ямщикова), « Встреча в волшебном лесу» (Ксения Андреева), «Игры с Алисой на острове дружбы» (Анастасия Евдокимова), «Знакомство с Феей чудес» (Полина Корнева), «Приключения с Марией Штольц-Пароходовой» (Кассия Черных), «На острове праздников» (Евгения Багчи), «Путешествие по космо-морю» (Алефтина Васильева), «Приветствие от Матрешки» (Виктория Смирнова), а также «Пеппи с острова сокровищ» (Мария Александрова).

По словам преподавателя колледжа Снежаны Власовой, показ состоялся в рамках изучения дисциплины «Игровые технологии». Во время проведения фестиваля зрители оценивали умение студентов объяснить игру, увлечь и повести за собой аудиторию.

«Тема для учебного показа «День рождения - лучший праздник» выбрана не случайно. Сегодня она, как никогда, актуальна в организации культурного досуга, а овладение игровыми технологиями являются базовыми в подготовке специалистов сферы культуры», - добавила Снежана Власова.