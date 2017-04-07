0
17:13
Псковичи вышли на массовую зарядку (ФОТОРЕПОРТАЖ)
16:29
АВТОЭКСПЕРТ: «Тапки» на лето - Часть 4-я: Как правильно хранить шины
14:42
До +9 градусов и мокрый снег обещают псковские синоптики 8 апреля
13:52
14 апреля в псковской галерее «Дар» состоится мастер-класс по росписи пасхальных яиц
12:59
Компания «ДСК» начала реализацию в Пскове двух проектов комплексной застройки (ФОТОРЕПОРТАЖ)
11:39
Комитет по транспорту: Строительство путепровода в Великих Луках ведется по графику
21:11
Восемь человек задержаны по делу о теракте в Петербурге
Еще новости
Общество

В Псковском колледже искусств прошёл фестиваль игровых программ «Академия весёлых затей»

В среду, 5 апреля, в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова прошел фестиваль игровых программ «Академия весёлых затей» на тему «День рождения - лучший праздник». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в образовательном учреждении.

Студенты 1 курса специальности «Народное художественное творчество» под руководством преподавателей Снежаны Власовой, Маргариты Самойловой и Ирины Ивановой представили игровые  программы для детской аудитории «Добро пожаловать на корабль» (автор - Дарья Ямщикова), « Встреча в волшебном лесу» (Ксения Андреева), «Игры с Алисой на острове дружбы» (Анастасия Евдокимова), «Знакомство с Феей чудес» (Полина Корнева), «Приключения с Марией Штольц-Пароходовой» (Кассия Черных), «На острове праздников» (Евгения Багчи), «Путешествие  по  космо-морю» (Алефтина Васильева), «Приветствие от Матрешки» (Виктория Смирнова), а также «Пеппи с острова сокровищ» (Мария Александрова).

По словам преподавателя колледжа Снежаны Власовой, показ состоялся в рамках изучения дисциплины «Игровые технологии». Во время проведения фестиваля зрители оценивали умение студентов объяснить игру, увлечь и повести за собой аудиторию.

«Тема для учебного показа «День рождения - лучший праздник» выбрана не случайно. Сегодня она, как никогда, актуальна в организации культурного досуга, а овладение игровыми технологиями являются базовыми в подготовке специалистов сферы культуры», - добавила Снежана Власова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковичи вышли на массовую зарядку (ФОТОРЕПОРТАЖ)
07 апреля 2017
Псковичи вышли на массовую зарядку (ФОТОРЕПОРТАЖ)
До +9 градусов и мокрый снег обещают псковские синоптики 8 апреля
07 апреля 2017
До +9 градусов и мокрый снег обещают псковские синоптики 8 апреля
14 апреля в псковской галерее «Дар» состоится мастер-класс по росписи пасхальных яиц
07 апреля 2017
14 апреля в псковской галерее «Дар» состоится мастер-класс по росписи пасхальных яиц 1
Компания «ДСК» начала реализацию в Пскове двух проектов комплексной застройки (ФОТОРЕПОРТАЖ)
07 апреля 2017
Компания «ДСК» начала реализацию в Пскове двух проектов комплексной застройки (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Комитет по транспорту: Строительство путепровода в Великих Луках ведется по графику
07 апреля 2017
Комитет по транспорту: Строительство путепровода в Великих Луках ведется по графику
Восемь человек задержаны по делу о теракте в Петербурге
06 апреля 2017
Восемь человек задержаны по делу о теракте в Петербурге
Небольшие дожди и до +10 градусов обещают псковичам 7 апреля
06 апреля 2017
Небольшие дожди и до +10 градусов обещают псковичам 7 апреля
В память о жертвах теракта в Петербурге к Псковскому кремлю горожане продолжают нести цветы
06 апреля 2017
В память о жертвах теракта в Петербурге к Псковскому кремлю горожане продолжают нести цветы

Идет загрузка...