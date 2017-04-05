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Культура

Картину Верещагина из фондов Псковского музея выставят в Русском музее

Картину художника Василия Верещагина «Храм в Токио» из собрания Псковского музея-заповедника представят на выставке в Русском музее Санкт-Петербурга. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского музея.

На картине «Храм в Токио» изображен портик одного из храмов Чингачелинг в Токио. Работа создана во время трехмесячного путешествия в Японию (1903 год). В заявлении японскому консулу Верещагин сказал, что «у него нет желания смотреть японские крепости и пушки, что он просто желает познакомиться со старыми храмами и сокровищами старого японского искусства». По колористическому решению работу можно отнести к числу полотен, для которых характерно прежнее «ковровое» сочетание звучных насыщенных чисто локальных цветов.

Отметим, что 20 апреля в Русском музее состоится открытие выставки «Василий Верещагин. К 175-летию со дня рождения». На выставке также представят 220 произведений из собрания Русского музея, Государственной Третьяковской галереи и других российских музеев.

«Наряду с полотнами Верещагина из Туркестанской и Балканской серий (1860-1880-е годы) на выставке впервые будет раскрыта важная, но менее известная широкому зрителю грань наследия великого живописца – выполненные в разные годы пейзажные этюды и этнографические мотивы (портреты и сюжетные композиции). Впервые в большом объеме будут представлены графические произведения Верещагина», - уточнили в Псковском музее.

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