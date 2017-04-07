Городские власти поздравили псковичей с Благовещением

09:52, 07 апреля 2017, ПАИ

Глава Пскова Иван Цецерский и глава администрации Игорь Калашников поздравили псковичей с праздником Благовещения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В старину этот день отмечался как начало весны, пробуждение земли ото сна. Люди радовались благой вести о непорочном зачатии Девой Марией Иисуса Христа, желали друг другу всевозможных земных благ, достатка и благополучия, душевного покоя и мира.

«Мы верим, что между близкими всегда будет понимание, взаимоуважение, забота и любовь. Примите в этот день самые искренние пожелания доброго здоровья, согласия, благополучия и душевной гармонии. Да хранит вас Господь на многая и благая лета!» - говорится в поздравлении городских властей.