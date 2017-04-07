0
13:52
14 апреля в псковской галерее «Дар» состоится мастер-класс по росписи пасхальных яиц
12:59
Компания «ДСК» начала реализацию в Пскове двух проектов комплексной застройки (ФОТОРЕПОРТАЖ)
11:39
Комитет по транспорту: Строительство путепровода в Великих Луках ведется по графику
21:11
Восемь человек задержаны по делу о теракте в Петербурге
19:51
Небольшие дожди и до +10 градусов обещают псковичам 7 апреля
17:53
В память о жертвах теракта в Петербурге к Псковскому кремлю горожане продолжают нести цветы
17:46
АВТОЭКСПЕРТ: «Тапки» на лето - Часть 3-я: Когда «переобуваться»
Еще новости
Общество

Изменить регламент согласования выдачи земельного участка потребовала прокуратура Псковской области

Прокуратура Псковской области принимает меры по приведению региональных нормативно-правовых актов в соответствие с федеральным законодательством. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Административный регламент предоставления государственной услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена», утвержденный приказом госкомитета по имущественным отношениям от 11.05.2016 №1231, вопреки части 7 статьи 39.15 Земельного кодекса РФ содержал незаконные положения о том, что в срок предоставления государственной услуги не включаются сроки, необходимые для направления запросов в уполномоченные органы и получения ответов на них, а также для принятия решения администрацией Псковской области о предварительном согласовании предоставления земельного участка для строительства.

В прокуратуре отметили, что наличие таких положений создавало предпосылки для систематического нарушения прав граждан и юридических лиц на своевременное  предоставление участков. В этой связи ведомство опротестовало приказ  органа госвласти.

Требования прокурора удовлетворены,  подготовлен проект правового акта, предусматривающий внесение необходимых изменений в приказ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

14 апреля в псковской галерее «Дар» состоится мастер-класс по росписи пасхальных яиц
07 апреля 2017
14 апреля в псковской галерее «Дар» состоится мастер-класс по росписи пасхальных яиц
Компания «ДСК» начала реализацию в Пскове двух проектов комплексной застройки (ФОТОРЕПОРТАЖ)
07 апреля 2017
Компания «ДСК» начала реализацию в Пскове двух проектов комплексной застройки (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Комитет по транспорту: Строительство путепровода в Великих Луках ведется по графику
07 апреля 2017
Комитет по транспорту: Строительство путепровода в Великих Луках ведется по графику
Восемь человек задержаны по делу о теракте в Петербурге
06 апреля 2017
Восемь человек задержаны по делу о теракте в Петербурге
Небольшие дожди и до +10 градусов обещают псковичам 7 апреля
06 апреля 2017
Небольшие дожди и до +10 градусов обещают псковичам 7 апреля
В память о жертвах теракта в Петербурге к Псковскому кремлю горожане продолжают нести цветы
06 апреля 2017
В память о жертвах теракта в Петербурге к Псковскому кремлю горожане продолжают нести цветы
Виктор Почернин будет представлять Агентство стратегических инициатив в Псковской области
06 апреля 2017
Виктор Почернин будет представлять Агентство стратегических инициатив в Псковской области 2
В псковском отделении Центробанка прошли антитеррористические учения
06 апреля 2017
В псковском отделении Центробанка прошли антитеррористические учения

Идет загрузка...