Изменить регламент согласования выдачи земельного участка потребовала прокуратура Псковской области

09:50, 07 апреля 2017, ПАИ

Прокуратура Псковской области принимает меры по приведению региональных нормативно-правовых актов в соответствие с федеральным законодательством. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Административный регламент предоставления государственной услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка из земель, государственная собственность на которые не разграничена», утвержденный приказом госкомитета по имущественным отношениям от 11.05.2016 №1231, вопреки части 7 статьи 39.15 Земельного кодекса РФ содержал незаконные положения о том, что в срок предоставления государственной услуги не включаются сроки, необходимые для направления запросов в уполномоченные органы и получения ответов на них, а также для принятия решения администрацией Псковской области о предварительном согласовании предоставления земельного участка для строительства.

В прокуратуре отметили, что наличие таких положений создавало предпосылки для систематического нарушения прав граждан и юридических лиц на своевременное предоставление участков. В этой связи ведомство опротестовало приказ органа госвласти.

Требования прокурора удовлетворены, подготовлен проект правового акта, предусматривающий внесение необходимых изменений в приказ.