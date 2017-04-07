47% россиян считают, что смогут прожить без интернета

11:47, 07 апреля 2017, ПАИ

Почти половина жителей России считает, что смогут нормально прожить без интернета, в случае его исчезновения. Об этом заявили 47% граждан. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), сообщили в пресс-службе организации.

27% россиян озабочены отключением интернета, 22% из них признались, что их жизнь существенно изменится, однако они смогут приспособиться, а 5% - что они не представляют повседневности без возможности выйти в сеть.

По данным ВЦИОМ, доля интернет-пользователей в России составляет 75%, тогда как в 2011 году она составляла 51%. Среди молодежи 18-24 лет практически ежедневно заходят в сеть около 90%.

Более половины граждан используют интернет для общения с друзьями и близкими (64%), в качестве источника новостей (60%) и развлечений (54%).

Каждый второй благодаря интернету проходит обучение и получает самообразование (49%), осуществляет банковские операции (46%). Наименее распространенным на данный момент является покупка товаров и услуг длительного пользования - 34% опрошенных используют для этого интернет, 44% - нет.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 3-4 апреля 2017 года. В нем участвовали 1200 респондентов в возрасте от 18 лет. Вероятность ошибки не превышает 3,5%.