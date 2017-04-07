В день предварительного голосования 28 мая «Единая Россия» откроет 2017 участков

09:56, 07 апреля 2017, ПАИ

6 апреля на заседании президиума генерального совета «Единой России» утверждены участки для предварительного голосования, которое состоится 28 мая. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Для того, чтобы поддержать того или иного участника предварительного голосования, по итогам которого будут сформированы списки кандидатов «Единой России» на выборах в региональные парламенты и выборы депутатов административных центров, 28 мая необходимо прийти на свой счетный участок. Узнать, где расположен участок можно будет на сайте предварительного голосования pg.er.ru – такая функция будет доступна в конце апреля.

«На данный момент организована работа 2017 счетных участков предварительного голосования. Формирование счетного участка – это процесс, предполагающий несколько этапов и направлений работы, и, в первую очередь, определение мест голосования и формирование счетных комиссий. После принятия сегодня решения об образовании счетных участков, регионы приступят к формированию составов комиссий», - рассказал секретарь генерального совета партии Сергей Неверов.

Он также отметил, что процедура предварительного голосования подошла к «экватору»: 26 февраля был открыт прием заявлений, в эти выходные, 8-9 апреля, стартуют дебаты. «Хочу отметить, что интерес к процедуре высок. Всего заявления подали более 1500 человек. Среди них очень много беспартийных, людей самых разных профессий», - добавил Неверов.