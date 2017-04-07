Вор попытался похитить инструменты из автомобиля на улице Юности в Пскове

10:17, 07 апреля 2017, ПАИ

В Пскове инспекторы ДПС по горячим следам задержали гражданина, подозреваемого в краже из автомобиля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

5 апреля на улице Юности автопатруль ДПС обратил внимание на подозрительное поведение незнакомца, находившегося в автомобиле ГАЗ-3102. В ходе разбирательства выяснилось, что этот безработный, судимый 59-летний горожанин незаконно проник в «Волгу» и пытался похитить инструменты. Через некоторое время к машине вышел обственник.

Подозреваемого доставили в полицию для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.