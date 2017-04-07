Росгвардия сможет проверять вменяемость владельцев оружия

10:30, 07 апреля 2017, ПАИ

Росгвардия намерена получить полномочия проверки медицинской информации о человеке, которому выдано разрешение на ношение оружия. Такое предложение в правительство направил замдиректора Росгвардии Сергей Лебедев, передает Life.

Однако сделать это можно будет только при письменном разрешении самого гражданина. Силовики хотят на протяжении всего действия лицензии быть в курсе, не стал ли человек алкоголиком, наркоманом или психически больным.

Сейчас, когда человек обращается за лицензией на оружие, он самостоятельно приносит справки, что не состоит на учёте у психиатра или нарколога. Ему выдают лицензию, и больше почти никаких проверок здоровья не устраивают. Однако Росгвардии не нравится такое положение дел.

Практика показывает, что уже после получения лицензии человек может заболеть, стать алкоголиком или наркоманом. Например, в сентябре 2016-го прокуратуре пришлось через суд добиваться изъятия пистолета у психически больного жителя Люберец. Ему выдавали оружие, когда он ещё был здоров.