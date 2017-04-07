На границе Псковской области и Латвии завершаются работы по демаркации

10:40, 07 апреля 2017, ПАИ

Заместитель губернатора Псковской области Сергей Перников принял участие в 31-м заседании российско-латвийской комиссии по демаркации государственной границы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Встреча прошла в Риге 4-6 апреля. Российскую делегацию возглавил чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации Алексей Обухов.

В рамках комиссии рассматривался вопрос утверждения комплекта проектов итоговых документов демаркации и организации утверждения и подписания итоговых документов демаркации.

По итогам заседания комиссия сообщила о завершении всех практических работ по демаркации российско-латвийской государственной границы. На границе России и Латвии общей протяженностью 283,6 км было установлено 648 пограничных знаков.

Ожидается, что итоговые документы по демаркации будут подготовлены в ближайшее время. Следующее заседание комиссии пройдет в июне текущего года в Пскове.

В завершение рабочей поездки в Латвийскую Республику заместитель губернатора Сергей Перников провел встречу с представителями Латвийского бизнес-клуба, где обсуждался вопрос сотрудничества между бизнесом Латвии и Псковской области. По итогу встречи договорились о проведении в ближайшее время совместной бизнес-миссии.