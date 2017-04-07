Активисты ОНФ проверили ход реализации в Псковской области благоустройство городской среды

10:51, 07 апреля 2017, ПАИ

Эксперты Центра мониторинга благоустройства городской среды Общероссийского народного фронта в Псковской области проверили реализацию в регионе федерального проекта по формированию комфортной городской среды. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении ОНФ.

До 1 апреля муниципальные образования Псковской области, попавшие в программу благоустройства городской среды в 2017 году, должны были разработать и опубликовать для общественного обсуждения проект муниципальной программы, порядок и сроки предоставления и рассмотрения предложений граждан, а также порядок общественного обсуждения. Мониторинг официальных сайтов муниципальных образований показал, что не все муниципалитеты выполнили задачу, отметили эксперты ОНФ.

«Мы не смогли найти в открытом доступе соответствующей региональной программы. Она была принята до 15 марта, как того и требуют методические рекомендации Минстроя РФ, однако у широкой общественности нет возможности с ней ознакомиться», – сообщил руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Общество и власть: прямой диалог» Григорий Турчин.

По состоянию на 4 апреля информация о проекте размещена на 13 сайтах муниципальных образований; проект муниципальной программы на своих сайтах выложили также 13 муниципальных образований из 26, при этом информация о созданных при главах муниципалитетов общественных комиссиях размещена на 16 сайтах муниципальных образований. Кроме того, 16 муниципальных образований разработали и опубликовали порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории и наиболее посещаемой муниципальной территории населенного пункта, подлежащей благоустройству в 2017 году, в муниципальную программу, а 17 муниципальных образований опубликовали информацию об утвержденном порядке общественного обсуждения проекта муниципальной программы. На сайтах девяти муниципальных образований вообще не удалось найти никакой информации. В их числе Великолукский, Красногородский, Новосокольнический, Опочецкий, Псковский, Пустошкинский, Пыталовский, Стругокрасненский и Усвятский районы.

«Мы обратили внимание, что на некоторых сайтах муниципальных образований информация представлена в неполном виде. Лишь у нескольких муниципалитетов есть отдельный раздел на главной странице сайта, который легко найти и изучить. В остальных случаях информация размещена по разным разделам, и чтобы найти ее, необходимо потратить много времени. Отдельно стоит упомянуть, что нет отдельного раздела и на официальном сайте администрации Псковской области. Кроме того, региональная межведомственная комиссия по городской среде, созданная при губернаторе, еще не проводила заседания, что вызывает опасения за судьбу программы», – отметил Турчин.

По его мнению, региональным и муниципальным властям необходимо придерживаться единого алгоритма информирования населения о проекте. Для этого на одном из общедоступных сайтов можно разместить все документы, касающиеся реализации проекта, в том числе федеральные, региональные и муниципальные, а также новостную информацию, понятную для граждан.

Эксперты Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды в Псковской области взяли на контроль исправление выявленных недостатков.