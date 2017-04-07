375 человек получили работу на Великолукском свинокомплексе в первом квартале 2017 года

11:33, 07 апреля 2017, ПАИ

375 человек получили работу на Великолукском свинокомплексе в первом квартале 2017 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе предприятия.

Таким образом, за год численность сотрудников увеличилась более чем на 30%. «У создаваемых рабочих мест широкий спектр, начиная с рядового служащего, имеющего среднее специальное образование, и, заканчивая уровнем руководящего звена, инженерами и людьми с высшим профессиональным образованием. Эти специалисты привлекаются для работы в лабораториях, внедрения новейших технологий и генетиких исследований», - отметили в пресс-службе.

Отметим, что Великолукский свиноводческий комплекс считается крупнейшим работодателем Псковской области. Численность сотрудников холдинга более чем в 4 раза превышает показатели трудоустройства на других производственных гигантах региона. Также предприятие признано одним из крупнейших работодателей федерального масштаба.