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Общество

Великолукский агрохолдинг начнет производство биоудобрений

Великолукский агропромышленный холдинг получил разрешение на производство и реализацию биоудобрений. Первые контракты на поставку удобрений уже заключены для Ленинградской и Московской областей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

Совместно с рядом ведущих НИИ России- ФГБУ САС «Великолукская», ФГБНУ «ВНИИ агрохимии имени Д. Н. Прянишникова» и ФГБНУ НИЦ ТБП ФМБА РОССИИ была проведена глобальная работа по выбору нового партнера по внедрению технологий на производственные мощности предприятия. Подготовка к внедрению нововведений велась с соблюдением всех требований современного природоохранного законодательства под руководством Росприроднадзора.

В настоящее время на одной из производственных площадок предприятия успешно внедрена и используется самая современная технология производства биоудобрений методом сепарации, которая позволяет расщепить биологические отходы на две простые органические фракции. В результате сепарации получается биоматериал, признанный лучшим среди известных сегодня органических удобрений.

При сепарации происходит полное прекращение любых химических реакций, в том числе и естественного разложения, благодаря чему полностью устраняется любой запах. Еще одним преимуществом использования метода сепарации является сведение потребления электроэнергии до минимума, что способствует сокращению выбросов в атмосферу углекислого газа.

«Работа предприятия – лучшее доказательство того, что разумное и рациональное использование собственных ресурсов и забота об окружающей среде – это не только просто и доступно, но и по-настоящему выгодно», - подчеркнули в пресс-службе.

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