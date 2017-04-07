Четыре дороги в Псковской области ждет реконструкция за счет госказны

10:53, 07 апреля 2017, ПАИ

В 2017 году в Псковской области за счет федерального бюджета планируется реконструкция четырех региональных автомобильных дорог общей протяженностью 31,019 км. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в госкомитете по транспорту.

В настоящее время осуществляется процедура подачи заявок на участие в электронном аукционе. Его победитель займется ремонтом на дорогах: Шемякино - Деменино в Порховском районе (0+000 – 6+200; 6,465 км), Пушкинские Горы – Бирюли с подъездом в деревню Крылово в Пушкиногорском районе (8,353 км), Степанково - Крутовраг в Великолукском районе (2+060 – 6+581 км, 4,428 км), Искра - Заклинье в Дновском районе (11,773 км).

Работы будут проводиться в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» государственной программы «Развитие сельского хозяйства Псковской области на 2013-2020 годы».