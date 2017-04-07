200 тысяч рублей лишился 84-летний великолучанин из-за действий мошенников

11:02, 07 апреля 2017, ПАИ

200 тысяч рублей лишился 84-летний великолучанин из-за действий мошенников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, пенсионеру неоднократно звонили неизвестные, которые сообщали, что ему якобы полагаются значительные денежные выплаты. Однако для их получения требуется возместить 10% от обозначенной суммы. Пожилой человек поддался на уловки злоумышленников и перечислил на указанные счета более 200 тысяч рублей.

Другой великолучанин заинтересовался объявлением в интернете о продаже трактора. Он позвонил продавцам, те предложили перечислить предоплату. 32-летний мужчина перевел на указанный счёт 70 тысяч рублей. Однако заказанную технику так и не получил.

В настоящее время в ОМВД России по городу Великие Луки проводятся проверки по этим фактам.