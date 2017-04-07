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Общество

Комитет по транспорту: Строительство путепровода в Великих Луках ведется по графику

В Великих Луках производятся работы по устройству специальных вспомогательных сооружений для последующего армирования плиты перекрытия путепровода тоннельного типа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в госкомитете Псковской области по транспорту.

Фото с transport.pskov.ru

Продолжается выполнение работ по армированию откосных крыльев тоннеля. Вместе с тем, строители выполняют работы по гидроизоляции подпорных стен основного путепровода, устройству деформационных швов между секциями монолитных стен.

Фото с transport.pskov.ru

Фото с transport.pskov.ru

Уже завершен монтаж аванбека пролетного строения, производится армирование и последующее бетонирование подферменных площадок, осуществляется перенос коммуникаций.

Фото с transport.pskov.ru

«Строительство ведется согласно графику производства работ», - констатировали в комитете.

Ранее сообщалось, что техническое открытие путепровода в Великих Луках запланировано на ноябрь. Предполагается также, что съезды, прилегающие к путепроводу, будут готовы к 1 августа 2018 года.

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