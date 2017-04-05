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Соцсфера

Виктор Волынцев возглавил попечительский совет реабилитационного центра в Великих Луках

Заместитель главы Великих Лук Виктор Волынцев возглавил попечительский совет реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями. Как сообщили Псковскому агентству информациии в пресс-службе администрации города, такое решение единогласно приняли члены совета на первом организационном заседании.

На фото: участники заседания (фото Александра Воробьева)

«Я рада, что участники попечительского совета будут принимать участие в работе нашего учреждения, которое оказывает социальные услуги детям с ограниченными возможностями, – отметила директор центра Маргарита Дмитриева. – К сожалению, количество таких детей растет, но, несмотря на все трудности, мы выполняем свою работу, и приятно, что в этом нам многие помогают».

На фото: Маргарита Дмитриева (фото Александра Воробьева)

Она поблагодарила ЗАО «ЗЭТО» за различную помощь учреждению на протяжении многих лет. В состав попечительского совета центра входит генеральный директор предприятия Денис Мунштуков.

На фото: Денис Мунштуков (фото Александра Воробьева)

М. Дмитриева рассказала, что сейчас учреждение готовится к предстоящему сезону летнего детского отдыха, в том числе приводится в порядок база отдыха в деревне Крупевицы Невельского района. Руководитель выразила надежду на помощь попечительского совета в виде рабочей силы, техники и материалов.

В целом, подчеркнула Маргарита Дмитриева, несмотря на определенные трудности, в центре сложился дружный коллектив. «У нас работают именно те люди, которые имеют к этому призвание», – сказала она.

На фото: участники встречи (фото Александра Воробьева)

Участники попечительского совета осмотрели помещения и территорию отделения дневного пребывания, обсудили первоочередные задачи и договорились составить план совместной работы на следующем заседании.

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