Две новые лодки получили отделы росрыболовства Псковской области

11:10, 07 апреля 2017, ПАИ

В честь празднования 83-ой годовщины со Дня образования государственных органов рыбоохраны руководитель Северо-Западного территориального управления Росрыболовства Денис Беляев вручил отделам госконтроля, надзора и рыбоохраны и государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Псковской области ключи от двух новых лодок «Буревестник». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомтсва.

Материально-техническое переоснащение и улучшение уровня обеспечения направлено на борьбу с браконьерством, а также охрану среды обитания водных биоресурсов, которое является основным направлением деятельности управления.

«Сотрудники рыбоохраны ведут борьбу с несанкционированным ловом рыбы в сложных условиях. И новая техника, вне сомнений, позволит госинспекторам увеличить эффективность оперативной работы в борьбе с браконьерством», - отметили в пресс-службе.

Напомним, что 7 апреля 1934 года Приказом Народного комиссариата снабжения СССР №967 был образован Главрыбвод, в целях охраны рыбных запасов и контроля за рациональным использованием сырьевых рыбных ресурсов. После распада СССР претерпела серьезные структурные изменения и система органов рыбоохраны России, но задачи по осуществления рыбоохранных мероприятий на рыбохозяйственных водоемах страны остались прежними, как и бассейновый принцип формирования этой структуры.

В настоящее время основными органами Федерального агентства по рыболовству, выполняющими функции государственного контроля, надзора и рыбоохраны на местах являются территориальные управления Росрыболовства.