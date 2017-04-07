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Общество

15 апреля псковичи могут прийти на приём в региональное УМВД

15 апреля в УМВД России по Псковской области состоится приём граждан, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Приём проведёт главный инспектор МВД России генерал-майор полиции Сергей Басак. Встреча с гражданами пройдёт с 10:00 до 13:00 по адресу: Псков, Октябрьский проспект, 48.

Жители региона смогут задать интересующие их вопросы, связанные с деятельностью органов внутренних дел региона, а также вынести на рассмотрение  свои обращения по проблемам, касающимся обеспечения их прав и законных интересов.  

По вопросам  приема граждан обращаться  по телефону 59-23-14. 

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