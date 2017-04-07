Более 500 жителей Псковской области получили телефонные консультации сотрудников ПФР по материалам выплатного дела

11:19, 07 апреля 2017, ПАИ

В Управлениях ПФР по Псковской области реализуется пилотный проект по консультированию граждан посредством телефонной связи по материалам выплатного дела. Всего с начала года персональные консультации получили более 500 жителей региона, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учреждения.

Такой вид консультирования осуществляется в целях оперативного получения гражданином интересующей его информации.

Как рассказала управляющий региональным отделением ПФР Наталья Мельникова, конфиденциальная информация предоставляется гражданину специалистом ПФР, в компетенцию которого входит консультирование граждан.

Однако перед этим необходимо пройти процедуру установления его личности, путем проверки корректности сообщения сведений: фамилии, имени, отчества; данных документа, удостоверяющего личность; кодового слова (секретного кода).

Управляющий разъяснила, что каждый гражданин, получатель пенсии и других социальных выплат, может обратиться в клиентскую службу ПФР по месту жительства и заполнить заявление «о согласии на предоставление территориальным органом ПФР информации о пенсионном (социальном) обеспечении посредством телефонной связи по материалам выплатного дела». На сегодняшний день таких заявлений в учреждениях ПФР области более 700. Там же он получит памятку с номером телефона, по которому в дальнейшем сможет получать информацию.

Также добавим, что по всем вопросам специалисты регионального отделения Пенсионного фонда готовы проконсультировать граждан по единому телефону горячей линии ОПФР 8-800-775-7950, а также в группе «ВКонтакте».