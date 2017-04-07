Министра экономразвития ожидают на выездной сессии Петербургского экономического форума в Пскове

12:26, 07 апреля 2017, ПАИ

Министра экономического развития РФ Максима Орешкина ожидают на выездной сессии XXI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в Пскове, сообщается на сайте Форума приграничных регионов.

Отметим, что третий ежегодный Международный форум приграничных регионов пройдёт в Пскове с 17 по 19 мая и станет частью выездной сессии ПМЭФ.

Ранее сообщалось, что на форум в Псков прибудет и заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Козак. 18 мая он примет участие в торжественной церемонии завершения строительства двух предприятий-резидентов особой экономической зоны «Моглино».

Добавим, что на 17 мая в рамках Форума приграничных регионов запланировано третье заседание рабочей группы по региональному сотрудничеству Межправительственной российско-латвийской комиссии по экономическому, научно-техническому, гуманитарному и культурному сотрудничеству, а также расширенное заседание экспертного совета ассоциации «Северо-Запад».

18 мая пройдёт пленарное заседание «Раскрывая потенциал приграничного сотрудничества». Его участники, среди которых Максим Орешкин и Дмитрий Козак, подпишут соглашение между Правительством России и Правительством Эстонии о содействии межрегиональному и приграничному сотрудничеству.

В этот же день состоятся несколько заседаний круглых столов: «Перспективы развития законодательства регулирующего приграничное сотрудничество»; «Новые возможности приграничного сотрудничества со странами ЕС: проблемы, перспективы, обмен опытом»; «Инструменты и механизмы развития внутреннего и международного туризма»; «Инструменты развития экспорта регионов Российской Федерации» при поддержке АО «Российский экспортный центр»; «Основные направления развития приграничного сотрудничества Российской Федерации и Республики Беларусь»; «Социально ориентированные проблемы в приграничном сотрудничестве».

Запланировано также проведение экономического Ганзейского Форума, в рамках которого состоится подписание протокола о намерениях по подготовке к Международным Ганзейским дням Нового времени в 2019 году в Пскове. Протокол будет подписан между муниципальным образованием «Город Псков» и общественно-полезным союзом «Инициатива Псков Евангелической церкви Рейнланда» (Германия).

На 19 мая намечено знакомство предпринимателей с инвестиционным потенциалом Псковской области и посещение инвестиционных площадок и промышленных объектов.