$7000 снял мошенник с карты жительницы Струг Красных

11:58, 07 апреля 2017, ПАИ

В Стругах Красных у местной жительницы мошенник снял с карты семь тысяч долларов США. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Пенсионерка, проживающая в Стругах Красных, разместила на сайте в Интернете объявление о сдаче квартиры внаем. Позже ей позвонил незнакомец, который в результате различных уловок сумел установить реквизиты ее банковской карты. А затем снял с нее семь тысяч долларов. Потерпевшая обратилась за помощью в МО МВД России «Струго-Красненский».

Подозреваемый оказался 45-летним жителем Пензы. Его задержала полиция. Возбуждено уголовное дело. В ходе расследования будет устанавливаться причастность фигуранта и к другим аналогичным преступлениям.