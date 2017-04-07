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Общество

$7000 снял мошенник с карты жительницы Струг Красных

В Стругах Красных у местной жительницы мошенник снял с карты семь тысяч долларов США. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Пенсионерка, проживающая в Стругах Красных, разместила на сайте в Интернете объявление о сдаче квартиры внаем. Позже ей позвонил незнакомец, который в результате различных уловок сумел установить реквизиты ее банковской карты. А затем снял с нее семь тысяч долларов. Потерпевшая обратилась за помощью в МО МВД России «Струго-Красненский».

Подозреваемый оказался 45-летним жителем Пензы. Его задержала полиция. Возбуждено уголовное дело. В ходе расследования будет устанавливаться причастность  фигуранта  и к другим аналогичным преступлениям.

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