Учение по тушению лесного пожара прошло в Опочецком районе

12:21, 07 апреля 2017, ПАИ

6 апреля в Опочецком районе прошло учение по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации природного характера, вызванной лесным пожаром. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области.

По замыслу учения, возле деревни Песчивка возник природный пожар на площади 28 Га, создалась угроза населённому пункту и перехода огня на лесной массив.

В ходе практических мероприятий в зону условного лесного пожара были направлены силы и средства ГАУ Псковской области «Противопожарный лесной центр», пожарно-химической станции, а также отделения пожарной части № 20 города Опочка. Для защиты деревни и леса от огня была произведена опашка территории, затем пожарные приступили к локализации и ликвидации возгорания.

Для организации тушения проводилась разведка наземным способом и с помощью беспилотного летательного аппарата. Как отметил руководитель ГАУ «Противопожарный лесной центр» Олег Черней, использование подобной техники позволяет более точно определить границы и развитие лесного пожара, его направление, что способствует наиболее эффективному привлечению сил и средств для тушения пожаров.

Для сбора, обобщения и оценки сложившейся обстановки, прогнозирования развития и последствий ситуации на месте был развернут штаб пожаротушения, куда вошли представители всех взаимодействующих структур.

«В ходе учений было отработано две вводных. Первая – защита населённого пункта от огня и вторая – не допустить развитие природного пожара на большие площади», - отметил по итогам учения заместитель начальника Главного управления МЧС (по ГПС) Андрей Никулин. - Мы отработали вопросы взаимодействия личного состава с подразделениями ГАУ «Противопожарный лесной центр», пожарно-химических станций, службами жизнеобеспечения. Цель учений достигнута, личный состав с поставленными задачами справился».

