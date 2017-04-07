Школу волонтёра Молодой Ганзы окончили 18 псковичей

12:32, 07 апреля 2017, ПАИ

В Псковском городском Молодёжном центре подвели итоги обучения в Школе волонтёра Молодой Ганзы. 18 псковичей получили сертификаты об окончании обучения, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Всего первый набор школы составил 40 человек, но проверочный тест написали порядка 20 волонтёров. Кроме того, учитывалось систематическое посещение занятий.

Преподавателями школы стали сотрудники Молодежного центра и приглашенные эксперты.

На протяжении двух месяцев в Псковском городском молодежном центре проходило обучение первой Школы ганзейского волонтера Молодой Ганзы. Ребята приняли участие в тренинге на командообразование, прослушали курс по истории Ганзейского союза, изучили псковские достопримечательности, познакомились с основами работы и этикета сопровождающего иностранной делегации, в том числе освоили базовые диалоги на английском и немецком языках для общения с гостями.