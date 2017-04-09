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Общество

Скорость нового российского вертолета достигнет 500 км в час

Новый боевой вертолет России будет способен развивать скорость до 500 километров в час. Машина также получит радиоэлектронное оборудование и приборы навигации нового типа. Об этом сообщает «Интерфакс».

«На сегодняшнем этапе авиационные конструкторы Московского вертолетного завода имени Миля работает над созданием скоростного вертолета. Его скорость по сравнению с уже известными боевыми вертолетами будет увеличена в 1,5 раза и должна достигать 400-500 километров в час», - цитирует информационное агентство начальника боевой подготовки армейской авиации ВКС РФ генерал-майора Олега Чеснокова.

По словам военных она строится на базе боевого вертолета Ми-24. Кроме того, по словам Чеснокова, на скоростные вертолеты предполагается установить бортовое радиолокационное оборудование нового типа, что позволит снизить общую массу оборудования и кабельной сети летательного аппарата.

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