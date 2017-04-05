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Культура

Стартовал конкурс, приуроченный к 95-летию образования Пушкинского заповедника

В Псковской области стартовал конкурс изобразительного творчества «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в библиотеке имени В. А. Каверина.

В 2017 году конкурс приурочен к 200-летию первого посещения А. С. Пушкиным Михайловского и 95-летию со дня образования Государственного музея-заповедника. Он проводится в рамках ежегодной «Детской изобразительной Пушкинианы».

К участию приглашаются учащиеся младших, средних и старших классов школ, художественных школ и кружков города Пскова и области. На конкурс принимаются пейзажи усадеб Михайловское, Петровское, Тригорское или отдельных узнаваемых мест; работы на тему «Мой музей Пушкина» (размышления на тему собственной экспозиции и экспонатов, которые могут символизировать пушкинскую эпоху, отражать моменты жизни и творчества поэта) и «Поэт в деревне» (эпизоды пребывания Пушкина в Святых Горах). Представить их нужно до 25 мая по адресу: город Псков, Сиреневый бульвар, 3.

Добавим, что в 2016 году на конкурс, посвященный 185-летию создания А. С. Пушкиным «Сказки о царе Салтане», поступило около 140 работ.

Организаторами конкурса выступают Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В. А. Каверина и Пушкинский заповедник.

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