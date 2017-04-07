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Общество

Компания заплатит 100 тысяч за зарастание сельхозугодий в Себежском районе

Мировой суд Себежского района привлек к административной ответственности ООО «Управляющая компания «Студиум» за неисполнение предписания Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Предписание выдано по результатам проведения проверки, в ходе которой специалисты выявили нарушение земельного законодательства – зарастание более 20 га принадлежащих ООО УК «Студиум» сельхозугодий, расположенных вблизи деревни Капаново, древесно-кустарниковой и сорной растительностью.

В связи с тем, что предписание не было исполнено в установленный срок, в отношении УК «Студиум» был составлен протокол по части 25 статьи 19.5 (неисполнение законного предписания должностного лица), дело передано в мировой суд, который, в свою очередь, назначил штраф в размере 100 тыс. рублей.

Управление Россельхознадзора выдало УК новое предписание, исполнение которого будет проверено.
 

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