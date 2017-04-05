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Культура

Псковская областная библиотека к 775-летию Ледового побоища подготовила виртуальную экскурсию по Кобыльему городищу

Псковская областная библиотека подготовила в рамках проекта «Псковская пятница» виртуальную экскурсию по Кобыльему городищу, где располагается комплекс памятников в честь князя Александра Невского и Ледового побоища.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учреждения, ролик был создан к памятной дате 18 апреля – Дню воинской славы России, который отмечается как День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере. В этом году отмечается 775-летие сражения.

Также в краеведческом разделе сайта Псковской областной универсальной научной библиотеки «Псковиана» размещена галерея живописных работ, посвященная образу Александра Невского.

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