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Спорт

Госдума ужесточила наказание для болельщиков-бунтарей

Госдума РФ приняла в третьем чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые предусматривают ужесточение наказания для спортивных болельщиков, участвующих в беспорядках. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Документ разработан в преддверии чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году. Поправки предусматривают наказание за грубое нарушение правил поведения на официальных спортивных соревнованиях — штраф в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей или административный арест до 15 суток с наложением запрета на посещение соревнований от года до семи лет. Если правила нарушили иностранцы, им грозит штраф в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей и выдворение из страны.

Напомним, в прошлом году на чемпионате Европы по футболу во Франции в результате массовых беспорядков с участием английских и российских футбольных фанатов пострадали 35 человек.

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