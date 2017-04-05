Минкультуры намерено увеличить долю российского кино в прокате

13:13, 07 апреля 2017, ПАИ

Министерство культуры РФ вместе с Фондом кино будет работать над увеличением доли российского кино в общем объеме отечественного проката. Об этом сказал 7 апреля министр культуры РФ Владимир Мединский на итоговой коллегии ведомства, передает ТАСС.

По словам Владимира Мединского в прошлом году в прокат вышли 156 российских фильмов, «для сравнения, 5 лет назад выходило 80 фильмов в год».

Несмотря на очевидные успехи российской киноотрасли, ведомство не до конца удовлетворено итогами прошлого года. «Надо больше работать с Фондом кино по увеличению доли российского кино и качеству экспертизы, - сказал Мединский. - Не каждый рубль, потраченный на поддержку нашего кино, доходит до сердца нашего зрителя».

Он также напомнил, что впервые за 30 лет по инициативе Минкультуры была возобновлена программа кинофикации регионов, реализуемая Фондом кино. «Всего по программе в течение двух лет уже выделено 2,2 млрд рублей на переоборудование и открытия 437 новых кинозалов по всей стране, - отметил глава ведомства. - В этом году дополнительно будет выделено еще 1,5 млрд рублей».