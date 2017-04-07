Максим Жаворонков поздравил военный комиссариат Псковской области с профессиональным праздником

13:01, 07 апреля 2017, ПАИ

7 апреля заместитель губернатора - руководитель аппарата администрации Псковской области Максим Жаворонков поздравил военного комиссара области Михаила Башлыкова и коллектив комиссариата с профессиональным праздником. Об этом Псковскому агентству инфомрации сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Решаемые вами вопросы в области обороны, подготовка людских и транспортных ресурсов для призыва и направления в Вооруженные силы Российской Федерации заслуживают самых высоких слов признательности», — говорится в поздравлении.

Вице-губернатор поблагодарил сотрудников военного комиссариата региона за нелегкий, требующий мужества и терпения труд на благо Родины и Псковской земли. М. Жаворонков пожелал сотрудникам ведомства счастья, здоровья и благополучия, а также дальнейших успехов в защите Отечества.