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Общество

Максим Жаворонков поздравил военный комиссариат Псковской области с профессиональным праздником

7 апреля заместитель губернатора - руководитель аппарата администрации Псковской области Максим Жаворонков поздравил военного комиссара области Михаила Башлыкова и коллектив комиссариата с профессиональным праздником. Об этом Псковскому агентству инфомрации сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Решаемые вами вопросы в области обороны, подготовка людских и транспортных ресурсов для призыва и направления в Вооруженные силы Российской Федерации заслуживают самых высоких слов признательности», — говорится в поздравлении.

Вице-губернатор поблагодарил сотрудников военного комиссариата региона за нелегкий, требующий мужества и терпения труд на благо Родины и Псковской земли. М. Жаворонков пожелал сотрудникам ведомства счастья, здоровья и благополучия, а также дальнейших успехов в защите Отечества.

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