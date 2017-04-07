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Около 250 литров алкоголя без документов изъяли локнянские полицейские

В Локнянском районе полиция изъяла из незаконного оборота 246 литров алкогольной продукции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

В деревне Прискуха Локнянского района при проверке местного торгового павильона стражи порядка установили, что там без лицензии и соответствующих сопроводительных документов реализуют спиртные напитки.

В результате из незаконного оборота были изъяты 148,5 литров пива, 90 литров вина и 7,5 литров водки. В настоящее время проводится административное расследование. Образцы изъятого будут направлены на экспертизу.
 

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