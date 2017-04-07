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Общество

Бывший сотрудник псковской телекомпании возглавил макрорегион Tele2 «Байкал и Дальний Восток»

Михаил Прахов назначен на должность директора макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» компании Tele2. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе сотового оператора.

Михаил Прахов

По данным пресс-службы, Михаил Прахов начал карьеру в телекоммуникационной отрасли в 2004 году с должности руководителя регионального отделения компании «Евросеть» в Псковской и Новгородской областях. Затем он возглавил коммерческую дирекцию псковского филиала ОАО «Вымпелком» (бренд «Билайн»), а в 2008 году стал руководителем подразделения компании Tele2 в Пскове. В 2014 году Прахов был назначен управляющим директором пермского филиала сотового оператора.

Добавим, что до того, как перейти в сферу сотовой связи, в конце 1990-х – начале 2000-х годов Михаил Прахов работал программным директором псковской телекомпании «Телеком».

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