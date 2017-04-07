«Молоко и сено» организует встречу с философом Сергеем Кулдиным
8 апреля проект «Молоко и сено» организует встречу с философом, руководителем Философского клуба ПсковГУ, кандидатом социологических наук Сергеем Кулдиным. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.
Тема встречи «Мифы, волшебные сказки: смысл и архетипы сознания». Участникам предлагается следующие тезисы для размышления:
1. Герои мифа и волшебной сказки, как проекции ума, отправленные Сознанием в интроспективное путешествие.
2. Картография мифа - это история описания внутреннего пространства человека и его состояний за пределами мира материи.
3. Личность и дискурсивный ум как конструкторы «профанного мира» и их страха перед загробным миром.
Встреча пройдет в конференц-зале Театрально-концертной дирекции ( улица Пушкина 13а, 3 этаж, № 319).
Начало в 16:00. Вход свободный.