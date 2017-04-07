Великолучанин обманул жителя Белгородской области на 72 тысячи рублей

13:44, 07 апреля 2017, ПАИ

26-летний великолучанин обманул жителя Белгородской области на 72 тысячи рублей, сообщает пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, житель белгородского посёлка Дубовое обнаружил в одной из социальный сетей объявление о продаже запчастей для автомобиля. Продавец попросил перевести на его счет предоплату в размере 72 тысяч рублей. Мужчина выполнил все его указания, после чего мошенник перестал выходить на связь.

Потерпевший обратился за помощью в правоохранительные органы. Полицейские установили личность предполагаемого злоумышленника и выехали на территорию Псковской области. По подозрению в мошенничестве в городе Великие Луки и был задержан ранее судимый местный житель. Подозреваемый пояснил, что на преступление его толкнуло трудное материальное положение.

Молодой человек задержан в порядке ст. 91 УПК Российской Федерации. Правоохранители устанавливают его причастность к совершению аналогичных преступлений. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину).

Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.