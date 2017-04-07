0
12:12
Из-за подозрительного предмета на железнодорожных путях в Пыталовском районе остановлено движение поездов
09:56
В отношении экс-руководителя «Псковпассажиравтотранса» возбуждены четыре уголовных дела
09:03
ВАЗ сгорел в лесу под Псковом
16:52
В псковском отделении Центробанка прошли антитеррористические учения
16:00
Четырех нетрезвых водителей задержала полиция в Псковской области
16:09
Псковская семья из пяти человек пострадала в ДТП на дороге в Ленобласти
13:28
Александр Котов выразил соболезнования в связи с гибелью сенатора Вадима Тюльпанова
Еще новости
Происшествия

Великолучанин обманул жителя Белгородской области на 72 тысячи рублей

26-летний великолучанин обманул жителя Белгородской области на 72 тысячи рублей, сообщает пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, житель белгородского посёлка Дубовое обнаружил в одной из социальный сетей объявление о продаже запчастей для автомобиля. Продавец попросил перевести на его счет предоплату в размере 72 тысяч рублей. Мужчина выполнил все его указания, после чего мошенник перестал выходить на связь.

Потерпевший обратился за помощью в правоохранительные органы. Полицейские установили личность предполагаемого злоумышленника и выехали на территорию Псковской области. По подозрению в мошенничестве в городе Великие Луки и был задержан ранее судимый местный житель. Подозреваемый пояснил, что на преступление его толкнуло трудное материальное положение.

Молодой человек задержан в порядке ст. 91 УПК Российской Федерации. Правоохранители устанавливают его причастность к совершению аналогичных преступлений. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину).

Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Из-за подозрительного предмета на железнодорожных путях в Пыталовском районе остановлено движение поездов
07 апреля 2017
Из-за подозрительного предмета на железнодорожных путях в Пыталовском районе остановлено движение поездов
В отношении экс-руководителя «Псковпассажиравтотранса» возбуждены четыре уголовных дела
07 апреля 2017
В отношении экс-руководителя «Псковпассажиравтотранса» возбуждены четыре уголовных дела 16
ВАЗ сгорел в лесу под Псковом
07 апреля 2017
ВАЗ сгорел в лесу под Псковом 3
В псковском отделении Центробанка прошли антитеррористические учения
06 апреля 2017
В псковском отделении Центробанка прошли антитеррористические учения
Четырех нетрезвых водителей задержала полиция в Псковской области
06 апреля 2017
Четырех нетрезвых водителей задержала полиция в Псковской области
Псковская семья из пяти человек пострадала в ДТП на дороге в Ленобласти
05 апреля 2017
Псковская семья из пяти человек пострадала в ДТП на дороге в Ленобласти
Александр Котов выразил соболезнования в связи с гибелью сенатора Вадима Тюльпанова
05 апреля 2017
Александр Котов выразил соболезнования в связи с гибелью сенатора Вадима Тюльпанова
Завершена проверка по факту смерти в Новоржевском районе не дождавшейся Скорой помощи женщины
04 апреля 2017
Завершена проверка по факту смерти в Новоржевском районе не дождавшейся Скорой помощи женщины

Идет загрузка...