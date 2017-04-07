14 апреля в псковской галерее «Дар» состоится мастер-класс по росписи пасхальных яиц
14 апреля в Пскове в художественной галерее «Дар» состоится мастер-класс по росписи пасхальных яиц. Об этом Псковскому агентству информации сообщили арт-директор галереи Ольга Кошелькова.
Псковичей научат расписывать пасхальные яйца темперой. На мастер-класс необходимо принести любое варёное яйцо. Бесплатное занятие проведёт художник, заведующая кафедрой дизайна ПсковГУ Вероника Кучеровская. Начало в 17:00.
Запись по телефону 8-953-249-4559.