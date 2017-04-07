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14 апреля в псковской галерее «Дар» состоится мастер-класс по росписи пасхальных яиц
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14 апреля в псковской галерее «Дар» состоится мастер-класс по росписи пасхальных яиц

14 апреля в Пскове в художественной галерее «Дар» состоится мастер-класс по росписи пасхальных яиц. Об этом Псковскому агентству информации сообщили арт-директор галереи Ольга Кошелькова.

Псковичей научат расписывать пасхальные яйца темперой. На мастер-класс необходимо принести любое варёное яйцо. Бесплатное занятие проведёт художник, заведующая кафедрой дизайна ПсковГУ Вероника Кучеровская. Начало в 17:00.

Запись по телефону 8-953-249-4559.

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