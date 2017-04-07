Великолучанин признан виновным в сбыте опасного алкоголя

15:31, 07 апреля 2017, ПАИ

Завершено расследование уголовного дела в отношении 56-летнего жителя Великих Лук по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

Следствие установило, что обвиняемый для последующего сбыта приобрел и хранил у себя по месту жительства спиртосодержащую жидкость, которая, согласно заключению эксперта, была опасна для жизни и здоровья человека.

В ноябре 2016 года мужчина неоднократно продавал эту жидкость. В общей сложности он реализовал более 5 литров опасного для здоровья алкоголя.

Приговором Великолукского городского суда он был признан виновным, ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год.