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Великолучанин признан виновным в сбыте опасного алкоголя

Завершено расследование уголовного дела в отношении 56-летнего жителя Великих Лук по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

Следствие установило, что обвиняемый для последующего сбыта приобрел и хранил у себя по месту жительства спиртосодержащую жидкость, которая, согласно заключению эксперта, была опасна для жизни и здоровья человека.

В ноябре 2016 года мужчина неоднократно продавал эту жидкость. В общей сложности он реализовал более 5 литров опасного для здоровья алкоголя.

Приговором Великолукского городского суда он был признан виновным, ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год.

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