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До +9 градусов и мокрый снег обещают псковские синоптики 8 апреля

8 апреля на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в регионального управления МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС.

Ветер будет дуть северо-западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит -2…+3 градуса, днем: +4…+9.

Атмосферное давление будет ниже нормы.
 

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