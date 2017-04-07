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Общество

В Госдуме предложили законодательно закрепить понятие «кибертерроризм»

Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам национальностей Михаил Старшинов («Единая Россия») предлагает законодательно закрепить понятие «кибертерроризм» и квалифицировать таким образом создание групп смерти в социальных сетях. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Парламентарий обратил внимание на рост разного рода преступных действий, совершаемых с использованием компьютерных технологий и интернета. Например, появление «групп смерти» и многочисленных сект, в которые людей завлекают онлайн. Однако, констатировал он, действующее законодательство не позволяет квалифицировать эти преступления как «кибертерроризм», хотя, по мнению депутата, с учетом масштабности таких преступлений и их направленности прежде всего против детей и молодежи, за их совершение должна быть предусмотрена жесткая ответственность.

«Нам необходимо особо квалифицировать «кибертерроризм» и установить за него уголовную ответственность. Мы должны дать жесткий ответ этой проблеме», - цитирует заявление Старшинова пресс-служба «Единой России».

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