В Госдуме предложили законодательно закрепить понятие «кибертерроризм»

14:05, 07 апреля 2017, ПАИ

Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам национальностей Михаил Старшинов («Единая Россия») предлагает законодательно закрепить понятие «кибертерроризм» и квалифицировать таким образом создание групп смерти в социальных сетях. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Парламентарий обратил внимание на рост разного рода преступных действий, совершаемых с использованием компьютерных технологий и интернета. Например, появление «групп смерти» и многочисленных сект, в которые людей завлекают онлайн. Однако, констатировал он, действующее законодательство не позволяет квалифицировать эти преступления как «кибертерроризм», хотя, по мнению депутата, с учетом масштабности таких преступлений и их направленности прежде всего против детей и молодежи, за их совершение должна быть предусмотрена жесткая ответственность.

«Нам необходимо особо квалифицировать «кибертерроризм» и установить за него уголовную ответственность. Мы должны дать жесткий ответ этой проблеме», - цитирует заявление Старшинова пресс-служба «Единой России».