Ирландские инвесторы заинтересовались переработкой льна в Псковской области

13:53, 07 апреля 2017, ПАИ

Генеральный директор Агентства инвестиционного развития Псковской области Владимир Кушнир и заведующий отделом агрохимии Псковского научно-исследовательского института сельскохозяйственных наук Михаил Рысев провели переговоры с представителями компании SIEL, заинтересованными в реализации инвестиционного проекта по созданию производства по переработке льна в Локнянском и Великолукском районах Псковской области. Об этом сообщает Инвестиционный портал Псковской области.

Как стало известно Псковскому агентству информации, переговоры состоялись в рамках «Российско-ирландского бизнес-форума», проходившего в Дублине (Ирландия) 29-31 марта. Также в рамках мероприятия была проведена презентация инвестиционных возможностей Псковской области и особой экономической зоны «Моглино».