Псковских литераторов приглашают на Пушкинский фестиваль в Ирландии

14:20, 07 апреля 2017, ПАИ

Общественная организация «Русский мост» выразила заинтересованность в направлении школьников из Ирландии в детские лагеря Псковской области, а также участии литераторов Псковской области в Пушкинском фестивале в Дублине. Как сообщает Инвестиционный портал Псковской области, это было озвучено в рамках встречи генерального директора Агентства инвестиционного развития Псковской области Владимира Кушнира с послом Российской Федерации в Ирландии Максимом Пешковым, в рамках которых были обсуждены вопросы организации сотрудничества и почетным консулом Ирландии в России Джоном Ханофином.

Встреча состоялась в рамках «Российско-ирландского бизнес-форума», проходившего в Дублине (Ирландия) 29-31 марта.

«Русский мост» - некоммерческая общественная организация. Ее задача - продвижение русской культуры и языка в Ирландии.