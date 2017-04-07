Псковских литераторов приглашают на Пушкинский фестиваль в Ирландии
Общественная организация «Русский мост» выразила заинтересованность в направлении школьников из Ирландии в детские лагеря Псковской области, а также участии литераторов Псковской области в Пушкинском фестивале в Дублине. Как сообщает Инвестиционный портал Псковской области, это было озвучено в рамках встречи генерального директора Агентства инвестиционного развития Псковской области Владимира Кушнира с послом Российской Федерации в Ирландии Максимом Пешковым, в рамках которых были обсуждены вопросы организации сотрудничества и почетным консулом Ирландии в России Джоном Ханофином.
Встреча состоялась в рамках «Российско-ирландского бизнес-форума», проходившего в Дублине (Ирландия) 29-31 марта.
«Русский мост» - некоммерческая общественная организация. Ее задача - продвижение русской культуры и языка в Ирландии.