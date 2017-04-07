Госдума во 2-м чтении приняла законопроект о дополнительной поддержке детей-сирот, впервые ищущих работу

14:47, 07 апреля 2017, ПАИ

Госдума во 2-м чтении приняла законопроект о дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Документ устраняет существующие правовые проблемы, которые мешают данной категории граждан получать финансовую поддержку на начальном этапе трудовой деятельности. Об этом сообщает «Российская газета».

По словам депутата от фракции «Единая Россия» Андрея Исаева, законопроект предлагает установить повышенное пособие по безработице для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, которые закончили учебные заведения и впервые ищут работу. «Им предлагается на первые 6 месяцев установить пособие по безработице в размере средней месячной зарплаты по региону», - добавил он.

«Дети, закончившие школы и вставшие на учет в качестве безработных, будут направлены органами занятости на обучение или повышение квалификации для того, чтобы им было легче в дальнейшем устроиться на работу», - добавил Исаев. При этом он отметил, что стипендия им также будет устанавливаться на уровне средней месячной заработной платы по региону.