Минэнерго взяло паузу по вопросу продажи ряда активов «Россетей», в том числе «Псковэнергосбыта»

14:32, 07 апреля 2017, ПАИ

Министерство энергетики России приостановило процесс продажи непрофильных сбытовых активов «Россетей», сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главы ведомства Вячеслав Кравченко. «Мы видим риски, связанные с ухудшением платежной дисциплины и ухудшением надежности сетевого комплекса на Кавказе. Поэтому пока взяли паузу», - пояснил он.

Между тем, в конце февраля сообщалось, что «Россетти» получили директиву правительства о продаже непрофильных сбытовых активов, в число которых вошли все энергосбытовые компании Северного Кавказа, сбытовые компании, действующие на территории Республики Тыва, Псковской области и Екатеринбурга.

Утверждалось, что на аукцион могут быть выставлены «Севказэнерго», «Карачаево-Черкесскэнерго», «Каббалкэнерго», «Дагэнергосбыт», «Калмэнергосбыт», «Тываэнергосбыт», «Псковэнергосбыт» и «Екатеринбургэнергосбыт».