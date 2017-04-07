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Общество

Министерство труда составило список самых востребованных профессий

Министерство труда составило список самых востребованных профессий в 2017 году, сообщает RT со ссылкой на данные ведомства.

Работодатели наиболее заинтересованы в специалистах высшей квалификации в сфере науки, техники и в гуманитарных областях. В частности, речь идет о работниках промышленности, строительства, транспорта, а также юристах, научных сотрудниках и врачах.

Также в ведомстве рассказали о том, какие специалисты будут наименее востребованы в 2017 году. По данным Минтруда, со сложностями при поиске работы столкнутся профессионалы в бизнес-сфере, администраторы, руководители и служащие, занятые подготовкой документации.

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