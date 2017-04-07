Граждане Латвии тайно попытались вывезти из Псковской области несколько десятков пачек сигарет

15:19, 07 апреля 2017, ПАИ

На таможенном посту «Лудонка» в Пыталовском районе Псковская таможня пресекла две попытки незаконного перемещения незадекларированных сигарет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В первом случае гражданин Латвии, покидая таможенную территорию Евразийского экономического союза на своем автомобиле, скрыл от таможенного контроля в технологической полости багажного отделения 70 пачек сигарет различных марок. Во втором случае гражданин сопредельного государства в технологической нише пассажирского кресла своего автомобиля разместил 40 пачек сигарет, не задекларировав товар и не предъявив его таможенному контролю.

Возбуждены дела об административных правонарушениях. Товар изъят и помещен на ответственное хранение.