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Команда Псковской таможни заняла 1-е место на Чемпионате по плаванию

Команда Псковской таможни заняла 1-е место в общекомандном зачёте на Чемпионате Северо-Западного таможенного управления по плаванию. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В мужской и женской эстафетах у псковских пловцов вторые места. Женщины уступили команде Балтийской таможни, мужчины – команде Северо-Западного таможенного управления. В личном первенстве в своих возрастных группах не было равных главному государственному таможенному инспектору отдела товарной номенклатуры и происхождения товаров Ольге Алексеевой и государственному таможенному инспектору ТП ЖДПП Скангали Константину Федорову.

Главный государственный таможенный инспектор отдела таможенных процедур и таможенного контроля службы организации таможенного контроля Инна Михайлова и старший уполномоченный отдела административных расследований Дмитрий Соловьев финишировали со вторым результатом. Государственный таможенный инспектор ТП МАПП Убылинка Александр Никитин, старший государственный таможенный инспектор отдела тылового обеспечения Любовь Сосова и государственный таможенный инспектор ТП МАПП Убылинка Ольга Мусатова третьими закончили дистанции 100 метров.

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